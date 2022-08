Lewis Hamilton, un conducteur pas très à l'aise sur les routes de la Côte d'Azur

Que voulez-vous, on peut être septuple champion du monde de F1 et ne pas prendre beaucoup de plaisir au volant d'une voiture lambda. Dans une interview fleuve accordée à Vanity Fair, Lewis Hamilton est revenu sur de nombreux sujets comme le racisme dans le sport, ses jeunes années de karting ou encore sa défaite au championnat du monde lors de la course à Abu Dhabi, en décembre dernier mais pas seulement.

En épluchant l'entretien, on apprend que la conduite, ça n'est pas vraiment son truc. En effet, s'il est très à l'aise sur un circuit, il l'est un peu moins sur la route, a fortiori sur la Côte d'Azur.

Un conducteur "prudent"

Le journaliste raconte qu'après leur entrevue dans un restaurant du côté d'Eze, Lewis Hamilton lui a proposé d'aller faire un petit tour en voiture, et qu'il s'est révélé être "un conducteur extrêmement sensible et prudent, qui n'accélère jamais et s'arrête fréquemment pour laisser passer des conducteurs impatients". Jusque là, rien de surprenant si ce n'est qu'il n'aime pas conduire dans certaines conditions: "avec du trafic dans les deux sens, et des piétons, et des carrefours, et rien de précis à prouver".

Entendez par là: conduire en ville n'est pas tout à fait la même chose que de conduire pour gagner un championnat du monde, même pris dans le trafic du départ, selon lui. "Je trouve ça stressant", confie-t-il au magazine. C'est la raison pour laquelle il ne conduit que très rarement.

Le journaliste raconte même qu'en "périphérie de Nice, en descendant vers le port", le sportif a préféré faire demi-tour. "C'est stressant. Cette route est folle, il se passe trop de choses ici, je vais faire demi-tour", lui a-t-il dit.

Et d'assurer: "Je suppose que nous sommes tous câblés différemment". Si d'aventure vous pensez l'avoir croisé au volant d'une moto, sachez que c'est une possibilité. Il a raconté qu'il aimait se promener en moto, la nuit, dans le coin, pour "s'éloigner de tout".