Les stars de la série "Euphoria" pleurent le décès à l'âge de 25 ans de l'acteur Angus Cloud

L'acteur américain Anglus Cloud, 25 ans, est décédé ce lundi 31 juillet, a annoncé sa famille. La cause de sa mort n'a pas été révélée.

Le comédien incarnait le trafiquant de drogue Fezco "Fez" O'Neill dans la série Euphoria de HBO, récompensée à plusieurs reprises par des Emmy Awards.

"Le seul réconfort que nous ayons est de savoir qu'Angus est maintenant réuni avec son père, qui était son meilleur ami", a déclaré sa famille dans un communiqué, partagé par l'attachée de presse d'Angus Cloud.

L'acteur avait dû faire face au décès récent de son père et souffrait de problèmes de santé mentale, selon le communiqué. "Angus parlait ouvertement de son combat contre la maladie mentale et nous espérons que son décès rappellera aux autres qu'ils ne sont pas seuls et qu'ils ne doivent pas se battre seuls en silence", a ajouté sa famille.

La série Euphoria est l'un des plus gros succès de HBO. Elle chronique la vie sombre d'adolescents américains contemporains, pour qui la toxicomanie et la violence sexuelle font partie du quotidien.

"Mes larmes ne veulent pas s'arrêter de couler"

Plusieurs acteurs ont rendu hommage à Angus Cloud, dont l'actrice Storm Reid. "Mes larmes ne veulent pas s'arrêter de couler", a écrit celle qui joue le rôle de Gia Bennett.

"C'était quelqu'un d'unique, je suis vraiment triste", a déclaré Eric Dane, alias Cal Jacobs, en story sur Instagram. Alexa Demie, qui interprète Maddie, a publié un cœur brisé sur fond noir dans sa story.

"Tu peux reposer tranquille, mon frère", a écrit Javon Walton, Ashtray dans Euphoria, en légende d'une photo montrant les deux acteurs.

"Il n'y avait personne comme Angus. Il était si spécial, si talentueux et bien trop jeune pour nous quitter si tôt, a réagi Sam Levinson, créateur de la série, auprès de Variety. Il a également lutté, comme beaucoup d'entre nous, contre les addictions et la dépression. J'espère qu'il avait conscience de combien de personnes il a touchées. Je l'aimais. Je l'aimerai toujours. Repose en paix et que Dieu bénisse sa famille."

"Nous sommes terriblement tristes d'apprendre le décès d'Angus Cloud, a déclaré la chaîne HBO. Il avait énormément de talent et était un membre très apprécié de la famille HBO et Euphoria. Nous présentons nos plus sincères condoléances à tous ses proches et à sa famille durant ce moment difficile."

La série avait permis à Angus Cloud d'obtenir son premier rôle. Il avait été repéré par un directeur de casting alors qu'il se promenait avec des amis dans les rues de Brooklyn, à New York.