"Les résultats sont tops": Florent Pagny donne de ses nouvelles, évoque ses projets et parle de son combat contre le cancer du poumon

Un sourire et des nouvelles qui font du bien... Ce jeudi 16 novembre, Florent Pagny était invité du 20h de TF1: l'occasion pour lui de donner de ses nouvelles qui sont... rassurantes. "Je vais très bien. J’ai fait tous mes examens aujourd’hui. J’ai fini mes rayons cet après-midi, et mes résultats sont tops", a dit le chanteur.

Une tournée et un nouvel album

Mais pas seulement. Le chanteur a tenu a remercié toutes les personnes qui l'ont soutenu et qui lui ont permis de "passer cette épreuve". Lorsqu'il fait le bilan de son année 2023, Florent Pagny l'affirme: "c'est une de mes années les plus belles et paradoxalement en ayant suivi deux rechutes et deux traitements" de la maladie.

S'il se dit optimiste, au point d'annoncer une nouvelle tournée pour 2026, avec, il l'espère, un nouvel album, l'interprète de "Savoir Aimer" s'est toutefois montré prudent. "Pour la troisième fois, elle disparaît. Mais il ne faut pas crier victoire trop vite", a-t-il dit.

Il annonçait "commencer à rechanter" en mai dernier

En mai dernier, Pagny avait annoncé que le traitement chimio "était derrière" lui et qu'il allait "commencer à rechanter". "La chimio est derrière moi, donc dès que les produits chimiques s'éloignent, tout devient plus sympa", avait expliqué le chanteur de 61 ans, souriant et détendu, dans l'émission "Télématin" sur France 2.

C'est lui-même qui avait annoncé en janvier 2022 souffrir d'une "tumeur cancéreuse" au "poumon" qui "ne peut pas s'opérer". Début avril, Pagny avait indiqué au journal de 20h00 de France 2 qu'une récidive de sa maladie lui valait une nouvelle chimiothérapie.

Il avait alors concédé que cette "rechute" pouvait être liée au fait qu'il avait "fait un peu le con pendant quatre-cinq mois" en négligeant son traitement par immunothérapie, grande révolution de ces dernières années dans la lutte contre le cancer. "Mais j'ai de la chance, le protocole fonctionne à chaque fois super bien. Maintenant j'ai compris, j'arrête de ne pas le prendre", avait-il assuré.