Les obsèques de Robert Hossein auront lieu ce mercredi à Vittel dans l'intimité familiale

"Pour le public et les amis artistes de Robert, il y aura une messe commémorative à Paris courant janvier", a-t-elle ajouté, précisant que le metteur en scène et monument du théâtre populaire était mort dans une clinique près de Nancy (Vosges). "Il n'est pas décédé du coronavirus", a-t-elle en outre indiqué.

"Robert aimait le public. Je suis bouleversée par les témoignages incalculables d'anonymes et je les remercie du fond du cœur", a confié Candice Patou.

"Avec la ville de Vittel (NDLR où le couple vivait depuis quelques années), on envisage la création d'une fondation Robert Hossein et un musée pour perpétuer sa mémoire", a souligné la comédienne.

Inoubliable comte de Peyrac dans la saga cinématographique des "Angélique" et célèbre pour ses méga-productions sur scène, Robert Hossein a tourné des dizaines de films de 1948 à 2019, donnant notamment la réplique à Brigitte Bardot dans "Le repos du guerrier" (1962) et devenant l'acteur fétiche de Roger Vadim ("Le Vice et la Vertu" en 1963, "Barbarella" en 1968).