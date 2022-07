Les folles vacances de Drake dans le golfe de Saint-Tropez

Lorsque Drake surgit dans la presqu’île, il aime tester les adresses de plage. Citons pêle-mêle, Bagatelle, Shellona, Gigi et bien entendu le Club 55 où le rappeur a débarqué en provenance du mastodonte des mers sur lequel il faisait étape précédemment à Ibiza.

Le trentenaire qui vient de sortir son septième album, Honestly, Nevermind, classé directement numéro 1 au Billboard, s’est également mis aux platines et a joué les "DJ de luxe" lors d’une soirée privée où gravitaient de grands noms du show-biz, une coupe de champagne à la main.

Pas pour rien qu’il se surnomme "Champagne papi" sur sa page Instagram aux 117 millions d’abonnés (!).

Retour à Toronto

La star canadienne ne s’éternisera pas en terre varoise puisqu’il a du pain sur la planche en fin de mois, chez lui, à Toronto.

Après une pause en 2019, son "OVOFestival", du nom de son propre label fondée en 2012, est de retour.

À compter du 28 juillet, The All Canadian Northstars donnera le coup d’envoi, suivi d’une performance de Chris Brown et Lil Baby le 29 juillet, avant que Drake lui-même, ne conclue l’événement en beauté avec une performance qualifiée d’"historique" pour la réunion labellisée "Young Money" le 1er août.

Soit Drake, Lil Wayne et Nicki Minaj ensemble sur une même scène pour la première fois depuis des années.

"Pour marquer les dix ans de son existence, je travaille actuellement à faire voyager l’OVO Fest autour du monde en 2023!", s’enthousiasme cet été l’artiste, sans dévoiler si la France fera partie des étapes de cet événement Hip-Hop/R & B.