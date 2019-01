Les Azuréens rendent hommage à Michel Legrand sur les réseaux sociaux après l'annonce de son décès

"Il s'est éteint chez lui à 03h du matin aux côtés de son épouse la comédienne Macha Méril", a indiqué son attaché de presse. Depuis l'annonce de son décès, les hommages se multiplient sur la Côte d'Azur comme partout en France.

Le compositeur était d'ailleurs très lié avec notre région pour le meilleur et pour le pire... En plus de nombreux concert, "BigMike" s'était marié à 2014 à Monaco avec Macha Méril. Il avait également participé à l'hommage aux victimes de l'attentat de Nice, le 14 Juillet 2017, un an après l'attaque.

Les hommages des Azuréens.