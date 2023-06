"Revisiter Roseanne? je sauterais sur l'occasion": l'acteur John Goodman s'est entretenu avec ses fans au Festival de Télévision de Monte-Carlo

S’il a perdu en corpulence à l’aube de ses 70 ans pour couper avec une vie d’excès et un passé d’alcoolique, John Goodman occupe toujours autant le premier plan à Hollywood et la juste place de président du jury Fiction lors de ce 62e Festival TV de Monte-Carlo. Ce lundi, une vingtaine de fans avaient pris place dans le salon Indigo du Grimaldi Forum pour le questionner avec gourmandise sur sa carrière. À quoi reconnaît-on un monstre sacré du 7e art dans ce genre d’exercice? A sa carrure? Non, à son mordant!

Et le chouchou des frères Coen ("Inside Llewyn Davis", "Arizona Junior", "Le Grand Saut", "Barton Fink" et "The Big Lebowski" n’en a pas manqué. Derrière un flegme très british, l’acteur originaire de Saint-Louis (Missouri) a fait mouche à chaque question avec la subtilité des plus grands. L’art de la facétie pour celui qui insiste sur l’indispensable outil qu’est le corps pour un acteur, y compris lorsqu’il s’agit de faire du doublage.

Révélé dans la série culte "Roseanne", John Goodman évoque aussi son plaisir à faire renaître son personnage trente ans après. Et balaye sa carrière et ses goûts lors d’un entretien avec Monaco-Matin.

Son rôle de président du jury Fiction

"Lorsque les organisateurs du Festival m’ont invité, j’ai tout de suite dit que je n’avais rien à faire en tant que président. Mais que s’ils voulaient vraiment, c’était ok, révèle John Goodman, qui poursuit avec le même sarcasme. Je les ai bien préparés en les conseillant de ne pas trop attendre de moi (...) Je travaille tellement en ce moment que Monaco permet aussi de se reposer un peu mais j’ai beaucoup travaillé en tant que président même si, j’insiste, c’est un travail d’équipe avec le jury. De beaux liens d’amitié se sont d’ailleurs formés."

Sa danse sur le bar à la fin du film "Coyote Girls"

"Je n’aime pas danser. Et l’une des actrices (que je ne vais pas nommer) avait des ongles vraiment très longs et me les a mis dans l’œil trois fois! J’en ai parlé avec une autre actrice qui a subi la même chose avec elle." (il mime des doigts qui fouettent)

Ses conseils à celles et ceux qui voudraient devenir acteur(rice)

"Commencer par lire autant que vous le pouvez. Des récits historiques, de la fiction. Apprendre à parler correctement et travailler sa diction, pour qu’elle devienne naturelle. Apprendre à écouter et ne pas oublier que votre corps est votre meilleur ami, votre meilleur outil. Il faut en prendre soin. Je n’ai pas fait tout cela mais je le conseille." [il a radicalement changé de vie et perdu 90 kilos ces dernières années, ndlr]

Plutôt films ou séries?

"Je n’ai pas vraiment de préférence mais une des séries que je tourne en ce moment, nous avons une semaine pour 22 minutes à l’écran. C’est un luxe! En règle générale les journées de tournage sont très longues et difficiles."

Le doublage de dessins animés

"J’ai adoré faire "Monstres et Compagnie", notamment parce que Billy Crystal avait eu l’idée de nous rassembler dans le studio d’enregistrement et cela a créé une forte énergie. (il mime une éruption). Le travail de doublage est très physique selon moi, il faut y mettre tout son corps. C’est très éprouvant d’autant qu’il faut recommencer plusieurs fois car les réalisateurs ne sont jamais satisfaits."

"The Conners": "Roseanne" 30 ans après

"Sarah Gilbert ([Darlen, sa fille, dans la série originale, ndlr] avait un talk-show en journée, j’étais invité et elle m’a demandé ce que je penserais de revisiter "Roseanne" trente ans plus tard, j’ai répondu que je sauterais sur l’occasion."

Tourner deux séries simultanément

"Je fais en sorte de tourner les deux séparément mais parfois le planning change et je dois prendre un vol pour Johnstone, en Caroline du Sud, pour le tournage de ‘‘The Righteous Gemstones’’ - parfois même juste pour des prises avec maquillage -, puis revenir pour les ‘‘Conners’’ et rattraper le temps perdu. Je l’ai fait à l’automne dernier et ce n’était pas du tout plaisant."

L’acteur ou l’actrice avec qui il aimerait jouer

"Il y a tellement de gens talentueux. Des dizaines. Je ne voudrais pas oublier quelqu’un. J’ai joué avec Meryl Streep dans une pièce de théâtre. Avec Al Pacino aussi [‘‘La Vérité sur Jack’’, ndlr]. Helen Mirren m’a aussi dirigé aussi sur un programme de 30 minutes et j’adorerais jouer avec elle. Je rêve d’avoir du temps pour retourner sur les planches avec un beau projet. C’est épuisant mais c’est tellement gratifiant le théâtre!"