Le Turbiasque Terence James va disputer la demi-finale de The Voice, ce samedi soir sur TF1

Au bout du fil, la pression de la demi-finale n’entame ni son rire, ni sa bonne humeur. Il faut dire qu’il a déjà connu la frénésie d’une demi-finale en direct de l’émission The Voice. C’était en 2020 et il n’y avait pas de public dans la salle, confinement oblige.

Samedi soir, Terence James va prendre sa revanche. Le plus écossais des Turbiasques sera sur la scène de l’émission de TF1 pour choper une place en finale. "C’est beaucoup de pression, le niveau est tellement haut", souffle-t-il.

Un album en préparation

Lui-même a grandi au fil des étapes de la saison all stars du télécrochet. Guidé par son coach, Mika, qui l’a aidé à "assumer" son mètre 95 et a gommé son tic de voûter ses épaules pour chanter. "Je le remercie d’ailleurs", confie Terence, "ses conseils ont beaucoup d’importance et m’ont permis d’avoir plus confiance en moi".

Il sait son coach très exigeant et que les places pour la finale sont chères. La dynamique de l’émission étant construite sur la surprise, Terence ne peut pas dire avec quel titre il jouera sa demi-finale. "Ce que je peux dire, c’est que je suis très content car c’était une chanson que je voulais interpréter. Je vais passer la semaine à la répéter, la répéter, la répéter. Je vais finir par la connaître même à l’envers", plaisante-t-il.

La demi-finale de cette saison all stars avec d’anciens candidats promet d’être spectaculaire. "L’ambiance est très bonne entre tous, assure Terence. Il y a peut-être moins le besoin de se prouver qu’on peut réussir comme la première fois, car nous avons tous entamé des carrières."

La trajectoire de Terence, finale de The Voice ou pas, passera par un album en préparation. "Quoiqu’il arrive, je vais continuer, c’était mon rêve et c’est aujourd’hui une réalité de pouvoir vivre en faisant de la musique".