Le Turbiasque Terence James de retour dans "The Voice", samedi soir sur TF1

Back in business! Après avoir fini en demi-finale de la saison 9 dans l’équipe d’Amel Bent, le plus écossais des Turbiasques, Terence James, fait son retour dans l’émission The Voice.

Le jeune chanteur, qui habite à La Turbie, retente sa chance dans le télé-crochet de TF1. Et son audition à l’aveugle sera diffusée ce samedi 18 septembre en prime time de cette édition "All stars".

Le concept de cette édition anniversaire? Réunir une sélection de talents qui se sont illustrés au cours des dix ans de l’émission et leur proposer de retenter leur chance face à un jury non pas de quatre, mais de cinq coaches : Zazie, Jenifer, Florent Pagny, Mika et Patrick Fiori.

"Quand j’ai reçu un appel pour participer à cette saison All stars, j’ai dit oui directement. Je trouve le concept incroyable, et je me suis dit que le niveau allait être très haut. Et j’étais honoré d’être considéré comme ayant ma place dans cette émission", confie Terence, pris par le trac aussi de se produire à l’aveugle devant cinq coaches qui ne le connaissaient pas, car aucun ne faisait partie de la saison 9.

"L’émission a changé ma vie"

"Ça fait peur, c’était une vraie première fois" continue-t-il, "même si quand je suis revenu sur le plateau, c’était très cool, j’ai revu plein d’amis".

Depuis sa demi-finale au printemps 2020, la vie de Terence James a basculé. S’il continue de travailler dans son home studio installé dans le garage de la maison familiale à La Turbie, le reste du temps, il mène aujourd’hui une vie d’artiste entre compositions et concerts.

"Avant ma participation à l’émission en 2019, j’essayais de percer depuis dix ans dans ce milieu. J’avais eu un coup assez nul d’une maison de disques, je voulais arrêter la musique, j’étais dégoûté. Mais une proche m’a inscrit à The Voice sans me le dire. Je suis allé à l’audition à l’aveugle, Amel Bent m’a sauvé en buzzant à la dernière seconde et j’ai continué finalement jusqu’en demi-finale", retrace Terence.

"Aujourd’hui, je peux le dire, The Voice a totalement changé ma vie. Grâce à l’émission, je vis de ma passion. C’est ce que j’ai toujours espéré, je suis trop heureux".

Repéré sur le petit écran, par un manager qui l’a ouvert à des opportunités : la participation à la sélection française de l’Eurovision avec le titre pop Je t’emmènerai danser cet hiver. Puis une signature avec la maison de disques Sony Music. Aujourd’hui Terence bosse des morceaux pour un album à venir.

Le style? "J’ai envie de dire un mélange entre Ed Sheeran et The Weeknd mais en français. C’est risqué, j’espère que le public aimera. Les titres qu’on a faits pour le moment, je les adore".

"Chaque concert m’apprend énormément"

Pour l’heure, c’est avec des reprises qu’il enchaîne concerts et galas en France et à l’étranger. La scène comme eldorado. "C’est ce que j’aime faire le plus. Au départ lors de mon arrivée dans The Voice, je manquais beaucoup de confiance en moi, je ne savais pas bouger sur scène. Désormais, chaque concert m’apprend énormément".

Samedi soir, il sera d’ailleurs à Istanbul en Turquie pour un gala alors que son audition à l’aveugle sera diffusée sur TF1. "Je la regarderais en replay", glisse le jeune homme, confiant qu’il présentera un titre en anglais qu’il affectionne pour ce retour dans le show.

Toutes les séquences de l’émission, à l’exception des phases finales, ont été enregistrées cet hiver. Mais la règle est la même pour tous les candidats de téléréalité : impossible pour eux de révéler jusqu’où ils sont allés dans l’aventure.

Pour savoir si un des cinq fauteuils de The Voice se sont retournés, il faudra suivre la prestation de Terence samedi soir…