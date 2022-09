Le récit des trois seules rencontres entre la princesse Grace de Monaco et Lady Di

Elles sont probablement les princesses d’Europe les plus connues de la deuxième partie du XXe siècle. Elles partagent ce statut d’icône, restées dans les mémoires et dans les cœurs longtemps après leurs disparitions tragiques. L’année 2022 marque les quarante ans de la disparition de la princesse Grace et les vingt-cinq de la mort de la princesse Diana, à Paris, le 31 août 1997.

Et les deux femmes s’étaient rencontrées à plusieurs reprises. La première fois, le 9 mars 1981. La scène se déroule au Goldsmith’s Hall à Londres. Ce soir-là, la princesse Grace est en Angleterre où elle se produit sur scène pour lire de la poésie en musique. Dans la salle, la jeune Diana Spencer, fraîchement fiancée au prince Charles, effectue ce soir-là sa première grande sortie officielle. Les noces étant prévues quatre mois plus tard. Quelques images filmées de cette soirée dévoilent aux côtés du jeune couple, une princesse Grace qui se montre chaleureuse et attentive envers la jeune fiancée du futur roi d’Angleterre, qui elle semble peu à l’aise dans cet événement mondain.

"Diana a fait part à Grace de ses angoisses"

"Diana a dix-neuf ans, elle est très intimidée. On lit l’angoisse dans ses yeux bleus et sur ses lèvres qu’elle mordille nerveusement", rapporte Jean des Cars dans sa biographie Inoubliable Grace de Monaco qui vient d’être republiée.

Au souper qui suit le dîner, servi à Buckingham Palace, la future princesse de Galles échange avec la princesse de Monaco. Cette dernière retrouvant peut-être dans les yeux de la jeune anglaise, le trouble qu’elle-même avait pu ressentir en 1956 en découvrant le cérémonial du monde princier monégasque.

"Diana a fait part à Grace de ses angoisses d’être poursuivie, depuis l’annonce de ses fiançailles, par des meutes de photographes. Sereine, Grace répond en riant: "Rassurez-vous! Cela ne fera qu’empirer!"", rapporte Jean des Cars dans son ouvrage. Une tentative d’humour ou une manière de souffler à la future princesse d’arriver à prendre de la distance avec les paparazzis omniprésents qui jalonneront son quotidien?

Les Grimaldi et les Windsor se retrouvent quelques semaines plus tard lors de la finale du tournoi de tennis de Wimbledon opposant John McEnroe à Björn Borg. Dans la loge royale, le prince Rainier et la princesse Grace sont au premier rang. Derrière eux, souriants, la princesse Stéphanie et le prince Albert sont assis à côté de la future princesse Diana.

Son premier engagement à Monaco

Le 29 juillet 1981, la princesse Grace et son fils le prince Albert, alors prince héréditaire, font partie des convives en la cathédrale Saint-Paul à Londres, pour assister au mariage du prince Charles avec Diana. La circonstance est heureuse. La suite de l’histoire ne le sera pas. Le 18 septembre 1982, la princesse Diana effectue son premier voyage en Principauté.

À un moment tragique: elle vient représenter la couronne d’Angleterre aux funérailles de la princesse Grace. Sur une image d’archives, capturée en haut des marches de la cathédrale sur le Rocher, Lady Di apparaît tout de noir vêtu, le visage émacié. Quelques semaines plus tôt, elle a donné naissance à son premier fils, le prince William.

Plusieurs biographes de la princesse de Galles expliquent que c’est elle qui a tenu à faire le voyage pour assister aux obsèques de la princesse Grace et lui rendre hommage. Allant même demander la permission à la reine Élizabeth II, cette dernière lui confiant la charge de représenter la famille royale britannique à cette occasion. Ce sera pour Lady Diana, son tout premier engagement officiel à l’étranger effectué seule, comme princesse de Galles.