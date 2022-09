Le prince Harry rend hommage à la reine Elizabeth II, sa "boussole": suivez notre direct

Le prince Andrew, duc d'York, le vice-amiral Timothy Laurence, le prince britannique Edward, comte de Wessex et la princesse Anne, la princesse royale se tiennent devant le cercueil de la reine Elizabeth II, drapé du Royal Standard of Scotland. Celui-ci est transporté au palais de Holyroodhouse, à Édimbourg, le 11 septembre 2022. Le cercueil transportant le corps de la reine Elizabeth II a quitté son bien-aimé château de Balmoral dimanche, entamant un voyage de six heures vers la capitale écossaise d'Édimbourg. .