"La princesse Charlène, le peuple monégasque et moi-même tenons à exprimer nos plus sincères félicitations", écrit le souverain. "La célébration du 70ème anniversaire de votre règne est l’occasion pour le monde entier de reconnaître votre engagement inlassable et désintéressé envers la nation britannique et les peuples du Commonwealth, ainsi que votre leadership dans de nombreux domaines au niveau international".

Et le prince Albert II de poursuivre: "Le monde a énormément changé au cours des sept dernières décennies. Pourtant, vous avez relevé tant de défis avec dévouement et générosité. Votre Majesté est une source d’inspiration pour le monde".