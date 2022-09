Le prince Albert II exprime sa "profonde tristesse" après la disparition de la reine Elizabeth II

La dépêche officielle vient d’être adressée à Buckingham Palace, à l’attention du roi Charles III. Dans son message, le prince Albert II exprime sa "profonde tristesse" ainsi que celle de sa famille après la décès de la reine Elizabeth.

Et adresse ses condoléances "les plus sincères et les plus émues" à la famille royale, ainsi qu’au peuple de Grande Bretagne et du Commonwealth.

"L’engagement et le dévouement inébranlables de Sa Majesté au cours de son règne ont toujours été extrêmement inspirants. Elle a véritablement représenté l’unité et la dignité du Royaume-Uni au cours des sept dernières décennies. Ma famille et le peuple de Monaco se joignent à moi pour vous envoyer nos pensées et nos prières les plus sincères" écrit le souverain qui avait rencontré la reine Elizabeth II à de très nombreuses reprises.