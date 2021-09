Le Prince Albert-II de Monaco était visite en Irlande avec ses enfants

L’après-midi, le Prince, accompagné de ses enfants, s’est rendu au Trinity College et a visité la Old Library guidé par le professeur Linda Doyle, provost de l’Université qui lui a présenté le Livre de Kells, manuscrit médiéval irlandais du IXème siècle célèbre dans le monde entier. Ce trésor national est exposé dans la vieille bibliothèque du Trinity College depuis les années 1800.

Le prince Albert s’est ensuite rendu au Museum of Literature Ireland (MOLI) pour une visite guidée du musée dédié à la littérature irlandaise. En fin de matinée, il était accueilli à la résidence du président irlandais, Michael D.Higgins et son épouse Sabrina Coyne pour un déjeuner. Ils ont notamment échangé autour de photos et documents d’archives exceptionnels.

Une frise portant le nom du prince Albert et de la princesse Charlène

Le prince Albert II s’est vu remettre un parchemin en reconnaissance de sa contribution en tant que bienfaiteur pour la conservation de l’ancienne bibliothèque du Trinity College. Une cérémonie d’inauguration d’une frise portant son nom et celui de la princesse Charlène a également eu lieu. Cette inscription se trouve sur le mur des bienfaiteurs de l’Université situé dans le Dining Hall

Une autre frise portant le nom de prince Albert II a aussi été dévoilée dans la galerie de la Long Room de l’ancienne bibliothèque aux côtés des donateurs fondateurs de la bibliothèque.

Cette visite à Dublin s’inscrit dans le prolongement des liens existants entre Trinity et Monaco et marque également les 60 ans de la visite d’Etat du prince Rainier et de la princesse Grace en 1961 et les 10 ans de la première visite d’Etat du prince Albert II et de la princesse Charlène en 2011.