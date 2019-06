Avez-vous un souvenir particulier de Karl Malden ?

Je me souviens surtout de mon premier jour de tournage. On filmait sur une colline de San Francisco. J’étais dans ma loge et on était un peu en retard, Karl est venu frapper à la porte. "Le jour va bientôt se coucher, il faut qu’on aille tourner maintenant!" J’ai sauté dans notre voiture de police. J’étais persuadé d’être un vrai pilote de course. Karl devait mettre le gyrophare sur le toit de la voiture. On démarre, j’appuie sur le champignon, on fait le tour du pâté de maisons et on arrive en haut de la colline… Et soudain la voiture se retrouve propulsée dans les airs. Elle fait un saut gigantesque. Je me souviens être en apesanteur, tourner la tête pour regarder Karl, qui me regarde aussi. Et la voiture est retombée violemment sur la route. Heureusement, j’ai pu remettre les roues droites et l’arrêter. Karl est sorti furieux de la voiture! J’étais persuadé que j’allais être viré. Il a commencé à me crier dessus et finit par me dire: "Ce n’est pas comme ça qu’on conduit dans les films! Je retourne à ma caravane pour changer de caleçon!"

