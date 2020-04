Le pilote monégasque de F1 Charles Leclerc distribue des friandises offertes par les forains

Confiné en Principauté, le pilote de F1 Charles Leclerc a choisi de se rendre utile en prêtant main-forte cette semaine pour distribuer des pommes d’amour et des friandises (nougat, chouchous, sucettes, bonbons) dans plusieurs institutions du pays.

>> LIVE. Confinement, jour 45: suivez l'évolution de la situation du coronavirus

Ces cadeaux sucrés proviennent des forains, qui investissent chaque année le port de Monaco à l'automne à l'occasion de la Foire Attractions et avec qui la mairie de Monaco entretient des relations privilégiées.

Ils ont souhaité faire ce don en nature en faveur des personnels communaux mobilisés durant la crise. Le président des forains, Robert Dumont, s’est rendu en mairie en compagnie de ses confrères Germain et Patrick Bonomy ainsi que de Grégory Chery pour remettre ce don au maire Georges Marsan et ses adjoints Camille Svara et Jacques Pastor.

Les douceurs ont été distribuées aux aides au foyer et aux auxiliaires de vie de la mairie de Monaco, dont les missions sur le terrain auprès des aînés se sont poursuivies tout au long de la crise sanitaire.

La mairie a choisi également de distribuer une partie de ce cadeau aux personnels de la Société Monégasque d’Assainissement et de la Croix-Rouge monégasque, tous sur le pont en ce moment.

Et Charles Leclerc qui s’est chargé du transport, depuis la mairie, jusqu’au siège de la Croix-Rouge!