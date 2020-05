Le pilote de F1 Charles Leclerc devient égérie de la marque Giorgio Armani

Le pilote monégasque est la vedette d’une campagne publicitaire pour la première fois. Les clichés, en noir et blanc, ont été pris par John Balsom à Saint-Tropez sur la Côte d’Azur, un lieu qui tient à cœur à Giorgio Armani.

Giorgio Armani estime que "Charles Leclerc est un pilote de course très prometteur. Il a atteint des sommets malgré son jeune âge, et c’est une indication de sa volonté et de sa détermination, ainsi que son talent évident. Il est frais et a une présence physique énergique que ma collection Sur Mesure améliore et à laquelle il correspond bien. Un costume Sur Mesure est sans âge, comme le démontre ces photographies."

Le service Giorgio Armani Sur Mesure a été créé en réponse à la demande d’une clientèle masculine à la recherche de vêtements uniques qui refléteraient leur goût personnel, sans effort, le style naturel typique de Giorgio Armani.

Le service Sur Mesure est disponible dans les boutiques Giorgio Armani du monde entier.