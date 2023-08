Le méga-yacht d'un héritier de la couronne saoudienne au mouillage sur la Côte d'Azur

Si vous avez longé la côte entre Cannes et Monaco, ces dernières heures, vous l'avez sans doute aperçu. Le Montkaj, le méga yacht de l'un des héritiers de la couronne saoudienne se balade au gré des vagues et des baies, depuis quelques jours.

Fort de ses 78m de long (il a été rallongé de 3mètres, il y a quelques années), de ses 12 cabines pouvant accueillir 24 invités et de ses 22 membres d'équipage, le Montkaj ne passe pas inaperçu, au large de nos côtes. Côté installations, il embarque également, une piste d'hélicoptère, toujours pratique pour rallier la terre ferme en un temps record.

L'un des yachts parmi les plus luxueux du monde

En revanche, les sites spécialisées l'indiquent: peu d'images sont disponibles de son intérieur. "Il s'agit de l'un des yachts parmi les plus privés du monde", précise d'ailleurs Yachtbible. Pour autant, on sait néanmoins qu'il est constitué de différentes pièces qui donnent sur un immense escalier qui permet de desservir les différents étages et ponts du bateau, que ses différents ponts sont en teck et qu'il est aussi constitué de meubles aux finitions luxueuses et aux équipements technologiques dernier cri. Il est régulièrement qualifié de navire parmi les plus luxueux du monde.

Et on peut l'apercevoir chaque été entre Monaco, Cannes et Antibes. Alors évidemment, il n'est pas à louer et demeure au sein de la famille saoudienne, qui n'a peut être pas besoin de le louer pour payer son coût de fonctionnement. Ce dernier s'élève d'ailleurs à une somme entre 5 et 10 millions de dollars par an. Son prix? 110 millions de dollars.