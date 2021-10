Le médium star Brice Saint-Clair est mort

Il se disait sorcier, parapsychologue, voyant... Patrice Titone, alias Brice Saint-Clair, est décédé lundi 18 octobre "d’une crise cardiaque soudaine", livre Stéphane Garcia, son dernier compagnon en date, qui a partagé sa vie entre 2016 et 2020.

Personnage hors norme, il avait marqué les années 80 et 90. Rolls-Royce en or "de la couleur de ses yeux", panthères, pumas et gardes du corps, looks incroyables, villas de rêve et démêlés avec la justice sur fond de gros sous, Saint-Clair a vécu à fond sa notoriété notamment gagné grâce à ses horoscopes sur Télé Monte-Carlo et RMC.

Né en 1957, il a été enterré à Narbonne vendredi, dans le caveau familial, après avoir vécu ces dernières années dans un appartement de Marina Baie des Anges, à Villeneuve-Loubet, parce qu’il avait "un besoin vital d’être près de la mer", raconte Stéphane Garcia. Une cérémonie religieuse s’est tenue à Cagnes-sur-Mer, "dans l’intimité", témoigne son dernier compagnon.

Haute magie, nu sur le balcon