Le couple princier baptise un nouveau centre aquatique ultramoderne en Floride

La commune vient de dévoiler les images de cette cérémonie pour inaugurer un établissement qui ouvrira pour le public dans quelques jours. Et qui est doté de l’une des plus hautes tours de plongée du monde, surplombant des bassins de compétitions ultramodernes.

Des liens à tisser avec Monaco

"La rénovation du complexe aquatique redonne à Fort Lauderdale son statut de destination de premier plan pour la natation de compétition et la plongée au niveau mondial, dans un lieu qui est également accessible au public. La visite de leurs altesses sérénissimes de Monaco montre la valeur atteinte et l’enthousiasme suscité", a déclaré le maire de la ville, Dean Trantalis, qui était venu en Principauté il y a quelques mois pour présenter son projet et évoquer de possibles liens entre le Monaco Yacht Show et le Boat Show de Fort Lauderdale, autre événement d’envergure mondiale dans ce secteur d’activité.

En recevant les clés de la ville, le souverain monégasque a, lui, formé le vœu de "collaborations fructueuses" entre les deux manifestations, à l’avenir.