L'actrice anglo-américaine Emily Blunt immortalise ses empreintes à Cannes

Depuis la création du Walk of Fame, le célèbre chemin des étoiles entourant le Palais, c’est du jamais vu. Aucune des stars, dont l’empreinte est à jamais incrustée dans l’histoire de Cannes et de son Festival, n’a appuyé sa main sur un plateau d’argile devant un parterre de photographes, de journalistes, de fans et de badauds. Aucune d’entre elles n’a gravé sa gloire éternelle directement sur le tapis rouge.

Emily Blunt, oui.

Depuis que le rituel existe, en 1984, l’actrice américano-britannique est la première à avoir partagé un tel moment, à pouvoir se targuer de la réalisation de ce souvenir impérissable.

Première diffusion en France

Elle l’a fait ce dimanche, avant de grimper les célèbres marches rouges, et de trouver place sur l’un des sièges du grand auditorium Louis-Lumière du Palais des festivals et des Congrès afin d’assister à une séance spéciale à l’occasion du 38e Marché International des Contenus Audiovisuels et de la Coproduction (Mipcom).

Dans la série des "grandes premières", on compte effectivement la projection du premier épisode du nouveau western dramatique The English, pour lequel Emily Blunt a décroché le rôle principal.

En France, la réalisation d’Hugo Blick, découpée en six épisodes d’une durée d’une heure, n’a encore jamais été diffusée.

Des milliers de Cannois – premiers arrivés, premiers servis – ont pu découvrir gratuitement cette nouveauté un mois avant sa sortie officielle sur les plateformes de streaming, dont Canal + et Amazon Prime Instant Video. En présence de celle qui incarne une aristocrate anglaise, évidemment. Et également des autres membres de l’équipe de la série, dont l’acteur Chaske Spencer, ancien éclaireur de cavalerie Pawnee Eli Whipp dans la mini-série, de l’auteur et du réalisateur Hugo Blick ainsi que Greg Brenman, le producteur.

Les spectateurs ont profité de leur venue pour s’offrir une session de questions-réponses. Dans la salle, personne n’a fait son cinéma…