L'acteur américain Jeremy Renner, écrasé par sa déneigeuse, voulait sauver la vie de son neveu

On en sait plus sur les circonstances de l'accident ayant conduit l'acteur Jeremy Renner à l'hôpital le jour de l'an. Le média américain CNN a obtenu une copie du rapport de police, ce mardi 24 janvier.

L'acteur, qui vient de fêter ses 52 ans, était au volant de sa déneigeuse professionnelle, devant son domicile, lorsque l'engin de 7 tonnes a commencé à "glisser sur le côté" le long de la colline, forçant Jeremy Renner à sortir "sans serrer le frein à main".

Réalisant que la déneigeuse fonçait sur son neveu, il a essayé de "l'arrêter ou le dévier". C'est en grimpant sur les roues chenillées, pour accéder à la cabine, que Jeremy Renner a été "immédiatement écrasé par la voie gauche" de l'engin.

Cage thoracique écrasée

Le véhicule a continué sa route, laissant derrière lui l'acteur "complètement broyé", avec "le côté droit de sa cage thoracique... effondré", selon la retranscription de l'appel aux urgences, dont CNN a obtenu une copie.

"Il était étendu sur le sol et concentré sur sa respiration, tandis que son neveu et ses proches l'aidaient en attendant l'arrivée des secours", conclu le rapport de police.

Plus de 30 os brisés

Héliporté à l'hôpital, Jeremy Renner a subi plusieurs opérations et est resté plus de deux semaines en soins intensifs. Il a indiqué qu'il s'était cassé plus de 30 os mais qu'ils seront "réparés" et plus "forts", dans une publication sur Instagram ce samedi.

À l'affiche en ce moment de la deuxième saison de la série "Mayor of Kingstown" sur Paramount+ aux Etats-Unis, Jeremy Renner avait débuté comme acteur dans le cinéma indépendant avant de prendre son envol à Hollywood dans de multiples blockbusters.

Il s'était fait connaître du grand public en 2010 en incarnant un soldat américain dans "Démineurs", un rôle éprouvant pour lequel il avait été nommé à l'Oscar du meilleur acteur. Il avait également été nommé aux Oscars pour "The Town", de Ben Affleck.

En incarnant Clint Barton, alias OEil-de-faucon ("Hawkeye" en anglais) dans la superproduction "Avengers" des studios Marvel, l'un des plus gros succès mondial de l'histoire du cinéma, Jeremy Renner avait fait passer sa célébrité à un nouveau stade.