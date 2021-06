La sculpture tropézienne de Brigitte Bardot priée de se rhabiller... à l'or fin

"Jeanne d’Arc des animaux"

"La dernière patine était vraiment dégueulasse. Et le climat marin n’arrangeait rien. La sculpture dessinée par Milo Manara et conçue à Pietrasanta, n’était plus mise en valeur. Avec son accord, j’ai demandé à ce qu’elle trouve un aspect plus éclatant, comme celui de la statue parisienne de Jeanne d’Arc, Place des Pyramides", cite - au hasard ! - en exemple l’époux Bardot.



Le financeur initial, la Maison Millon s’est associée à un mécène "admirateur de Brigitte" pour couvrir les 10.000 euros de l’opération esthétique.



Un calicot dissimule pendant deux semaines cette Vénus de Milo lovée dans son coquillage, qui ensuite devra faire l’objet de la plus grande vigilance pour ne pas être "égratignée"...

BB "flattée"...

"Une fois le travail terminé, l’or est très résistant aux aléas climatiques et salins, néanmoins le moindre contact peut endommager la dorure. Appliquer une couche de vernis ou de résine est impossible car cela dénaturerait le résultat final qui perdrait en qualité visuelle", annonce Emilien Schaefer qui s’avoue forcément impressionné d’œuvrer sur BB depuis ce jeudi.



"La symbolique est très forte. Intervenir sur l’image d’une personne vivante si célèbre est une première pour moi", confie le jeune homme.



Quant à l’intéressée, elle déclare simplement de sa Madrague, être "flattée" de l‘attention et remercie tous ceux qui participent à cette mise en valeur, même si elle n’avait bien entendu rien demandée. Le combat qui l’anime n’ayant pas changé de camp. Celui des animaux en cage. Pas des trophées inertes à sa gloire.