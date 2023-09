La princesse Charlène se confie en exclusivité à Monaco-Matin

"Pour cette matinée de rentrée, Jacques et Gabriella étaient très excités, tous les deux, de revoir leurs amis après de si longues vacances. C’est aussi la première fois qu'ils ne seront pas dans la même classe. C’est un grand pas pour eux, et cela me semble bien. Ensuite, comme pour n’importe quel élève un jour de rentrée ils avaient beaucoup d’attente : sur les nouveaux camarades, sur les professeurs, sur ce qu’ils allaient porter pour ce premier jour", explique la princesse Charlène qui a accompagné ce lundi matin ses enfants qui entraient en classe de CE2 au sein de l'établissement FANB sur le Rocher.

Par ailleurs, elle évoque les actions de sa fondation, qui continue d'œuvrer dans le monde pour lutter contre la noyade, en apprenant aux enfants à nager.

Enfin, l'épouse du prince Albert II tient particulièrement à son rôle de présidente de la SPA Monaco qu'elle a endossé depuis une année. Suivant de près la construction d'un refuge pour l'association, sur la commune de Peille, dont elle annonce la mise en service pour le premier semestre 2024.

L'interview exclusive à retrouver ce mardi 12 septembre, dans Monaco-Matin.