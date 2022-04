La princesse Charlène fait sa première apparition publique sur le podium du E-Prix à Monaco

Bon sang (de sportive) ne saurait mentir, c'est à l'occasion de la course automobile du E-Prix en Principauté qu'elle a choisi de renouer avec l'extérieur.

Accompagné par son époux, le prince Albert II et leurs enfants le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, la princesse Charlène est apparue, au terme de la course, sur le podium face à une nuée de photographes.

Dans le sillage du souverain qui a remis la coupe au vainqueur de Formula E, Stoffel Vandoorne (écurie Mercedes-EQ Formula E), la princesse Charlène a, son tour venu, récompensé le deuxième sur le podium, Mitch Evans (écurie Jaguar TSC Racing).

Vêtue d'un tailleur pantalon gris et arborant une coupe de cheveux courte d'un blond très clair, la princesse Charlène s'est montrée complice avec sa fille, la princesse Gabriella, l'entourant de ses bras tout le long de la cérémonie.

Précisément, il s'agissait pour l'épouse du souverain monégasque de sa première sortie officielle en 15 mois. Une séquence clôturant une longue période d'absence marquée par des problèmes de santé.

Le 17 avril, la famille princière avait déjà posté sur les réseaux sociaux une photo les dévoilant, célébrant Pâques au Palais princier.

Cette fois, cette première sortie publique en famille permet de tourner la page de mois difficiles alors qu'en Principauté, le E-Prix a officiellement, ce samedi, lancé la saison.