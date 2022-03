La princesse Charlène de retour à Monaco pour poursuivre sa convalescence

Le Palais princier annonce ce samedi après-midi que la princesse Charlène a fait son retour en Principauté.

"En accord avec ses médecins et alors que son rétablissement est en bonne voie, leurs altesses sérénissimes ont convenu ensemble que la princesse Charlène peut désormais poursuivre sa convalescence en Principauté, auprès de son époux et de ses enfants", précise le communiqué.

En vacances avec ses enfants après les Jeux olympiques de Pékin, auxquels il assistait en tant que chef d'Etat et membre du Comité international olympique, le prince Albert II avait déjà donné des nouvelles rassurantes de son épouse à Monaco-Matin le 18 février dernier. "La princesse Charlène va beaucoup mieux et j'espère qu'elle sera de retour très prochainement en Principauté."

"Les Monégasques

qui lui ont tant manqué"

Selon nos informations, la princesse Charlène a retrouvé les siens ce samedi.

"Elle est heureuse d’avoir retrouvé sa famille et ses proches, précise le Palais. Les prochaines semaines devraient lui permettre de se rétablir complètement avant de pouvoir reprendre progressivement ses activités officielles. Dès que sa santé le lui permettra, ce sera avec joie que la Princesse partagera à nouveau des moments privilégiés de convivialité avec les Monégasques qui lui ont tant manqué."

Le prince Albert II et la princesse Charlène demandent enfin, comme ces derniers mois, à ce que l’on continue de respecter leur vie privée et leur cadre familial. "Afin de faciliter son plein rétablissement, la princesse Charlène ayant encore besoin de calme et de sérénité."