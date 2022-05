La légende de la Formule 1, Jackie Stewart, raconte sa vie sur grand écran

Entre Jackie Stewart et la Principauté, il y a forcément la Formule 1 en commun. Mais aussi le cinéma.

En 1971, il domine le tourniquet monégasque et remporte le Grand Prix sous le regard du cinéaste Roman Polanski, qui en tire un film documentaire, Weekend of a champion, devenu culte dans le monde de la F1 où l’on voit évoluer l’Écossais, champion du monde à l’époque, dans son quotidien et sa préparation de course.

Un demi-siècle plus tard, c’est avec un autre documentaire que Sir Jackie Stewart a marqué ce jeudi soir sa participation à ce 79e Grand Prix.

Des images d’archives inédites

Dévoilant en avant-première Stewart, un documentaire de 93 minutes, réalisé par Mark, son fils, qui raconte l’homme et le pilote, aujourd’hui doyen des champions du monde de Formule 1, avec trois titres acquis entre les années 60 et 70.

De ses débuts à Glasgow jusqu’à son combat dans les années 70 pour sécuriser les courses, après qu’il a vu mourir en course nombre de ses pilotes amis.

Beaucoup d’images d’archives inédites et restaurées ont aidé le réalisateur à composer ce long-métrage qui devrait connaître une sortie internationale dans les prochains mois.

Le prince Albert II a eu la primeur, ce jeudi soir, d’une projection avec une poignée d’invités de la famille Stewart triés sur le volet… et appartenant forcément à la grande famille de la F1. À l’entrée de la salle se croisaient notamment les anciens pilotes Damon Hill, Bruno Senna, le patron de l’écurie Red Bull, Christian Horner, et sa compagne, la chanteuse Geri Halliwell.

Tous réunis dans cette soirée organisée par Sonia Irvine et donnée au profit de l’association Race Against Dementia, fondée par Jackie Stewart, afin de financer des recherches pionnières sur la prévention et la guérison de la démence. Une maladie dont souffre depuis plusieurs années son épouse Helen.