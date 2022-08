La famille princière, Stéphane Valeri, Charles Leclerc... Où partent les personnalités de Monaco pendant l'été?

Plutôt juillet ou août? En Principauté, le sempiternel débat des vacances estivales est rapidement plié. Les personnalités du Rocher attendent généralement la tenue du gala de la Croix-Rouge monégasque, dernier grand événement officiel de l’été sur le calendrier, pour prendre quelques jours off et décrocher - au moins partiellement - des affaires courantes.

Ainsi, après ce soir du 18 juillet et la divine prestation d’Alicia Keys devant le couple princier et 650 convives, toutes et tous ont rangé leurs tenues de soirée au dressing. Et, petit à petit, l’activité a diminué au cœur des lieux de pouvoir de Monaco-Ville.

Le prince Albert II et la princesse Charlène, et leurs enfants, ont opté pour des vacances méditerranéennes, non loin de la Principauté. D’ordinaire très garni, l’agenda princier ne contient que deux dates en ce mois d’août: le souverain assistera à une soirée du Festival de musique de Menton puis, le 10 août, sera dans les tribunes du stade Louis-II pour assister à Herculis, un meeting international d’athlétisme.

Le chef d’État monégasque multipliera les allers-retours entre son lieu de villégiature et le Rocher pour alterner vacances et travail.

"Se reposer et prendre du temps pour lire"