La famille princière de Monaco réunie pour célébrer Pâques

C’est une image presque champêtre, capturée dans les jardins du Palais princier, sur une pelouse non loin de la piscine. On y découvre, en tenue printanière, le prince Albert II, la princesse Charlène et leurs enfants, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella.

Une photo de famille, prise dimanche, qui marque la célébration de Pâques sur le Rocher. Le lapin en céramique et les œufs en chocolat placés dans le décor en attestent.

Dans un deuxième cliché diffusé sur les réseaux sociaux de la maison souveraine, on aperçoit par ailleurs la famille princière réunie sur les bancs de la chapelle palatine, écoutant le père César Penzo, chapelain du Palais.

Première image depuis cinq mois

Cette série d’images est une primeur. Les toutes premières photos de la famille princière publiées pour l’année 2022.

En effet, la dernière photo publique réunissant le couple princier et leurs enfants remontait au 8 novembre 2021, date à laquelle la princesse Charlène avait regagné Monaco après plusieurs mois en Afrique du Sud pour des problèmes de santé.

Après quelques jours à Monaco, l’épouse du souverain est ensuite partie quatre mois, hors du pays, pour suivre un traitement et se remettre "d’un état de fatigue général profond" avait alors indiqué le Palais princier.

Depuis son retour le 12 mars en Principauté, afin de poursuivre sa convalescence, la princesse Charlène n’a encore pris part à aucun événement.

Son ultime apparition publique, remonte toujours au 9 février 2021, à l’occasion d’un événement organisé par sa fondation autour du rugby. Elle pourrait reprendre ses activités officielles dans quelques semaines.