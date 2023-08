Kevin Spacey et Elton John se croisent dans un restaurant du Vieux-Nice

Le comédien américain, tout juste déclaré non coupable, à Londres, des accusations d’agressions sexuelles sur des hommes dont il faisait l’objet (il avait été blanchi en 2022 dans une affaire similaire aux États-Unis), savoure visiblement ce "retour en pleine lumière" d’une belle embrassade avec son ami en arrivant, ou d’un large sourire sur le visage et d’un salut de la main adressé aux clients au moment de quitter l’établissement.

On se souvient qu’Elton John et son mari David Furnish, d’ailleurs, avaient été entendus, en visioconférence depuis Monaco, au procès en tant que témoins de la défense.

L’acteur doublement oscarisé (meilleur acteur dans un second rôle pour "Usual Suspects", meilleur acteur pour "American Beauty") sera même à l’affiche du film "Control", un thriller écrit et réalisé par Gene Fallaize, et dont la sortie en France serait prévue en fin d’année.