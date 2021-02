Kevin gras, 25 ans, coach sportif niçois, a été élu Mister France Côte d’Azur

Et en plus, il sait causer. Ce n’est donc pas par hasard qu’il a remporté ce samedi après-midi, le titre de Mister France Côte d’Azur.

Trois passages devant le jury

L’élection, sponsorisée par divers partenaires, avait lieu à huis clos, à l’hôtel Ibis de l’avenue Thiers, à Nice. Quinze candidats, recrutés via les réseaux sociaux, disputaient le titre de cette élection organisée par le comité Mister France Côte d’Azur, que représente Zara Sharif, déléguée régionale. Devant le jury, présidé par François Deixon, président du comité National, ont défilé quinze beaux mâles venus de Nice, Cannes, Menton... Trois passages, dont un en petite tenue et l’autre en costume habillé.

De jolies gueules, des muscles juste ce qu’il faut et un minimum de conversation. La période sois beau et tais-toi, c’est fini. Et cette jeunesse virile, comprise entre 18 et 28 ans ne s’est pas laissé surprendre par la séquence des questions. Tous avaient des causes à défendre, tous rêvaient de nouveaux horizons, tous prônaient la joie de vivre, tous voulaient véhiculer un message de gaieté et de bienveillance.

Finale en avril à Montpellier

Le jury a tranché. Samy Duplan, éducateur sportif niçois de 25 ans, remporte le titre de premier dauphin et Victor Margallé, mécanicien et vendeur de moto de 24 ans, originaire de Cannes, celui de deuxième dauphin. Kevin Gras, lui, dont c’est le premier concours, s’envole en tête et participera à la finale nationale, le 17 avril à Montpellier.

Le Niçois ne manque pas d’arguments : 25 ans, coach sportif, modèle photo, regard clair, mèche rebelle. Tout pour plaire. Mais humble aussi : "La beauté est un critère important, admet l’heureux élu, très ému, mais il faut aussi être humain, donner, aimer et demeurer sincère..."

Avis aux amateurs : dès aujourd’hui, on peut tenter sa chance à l’élection de l’année prochaine en s’inscrivant à l’adresse misterfrancecotedazur@yahoo.com