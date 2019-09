Kaaris veut "mettre un terme à la mascarade" du combat de MMA, pas Booba

Nouvel épisode dans le conflit qui oppose les deux rappeurs.

Kaaris affirme ce jeudi à L'Equipe que le combat n'aura jamais lieu. "J'ai décidé de mettre un terme à cette mascarade. Booba ne veut pas de ce combat. Il faut revenir à la réalité."

Ce qui motive ce revirement de situation? Le manque d'organisation. "Cette histoire a généré beaucoup d'excitation chez les gens. Mais aucun pays en Europe ne veut de cet événement. Maintenant, l'organisateur trouvé par Booba, la société SHC, nous parle d'un endroit secret, dévoilé à la dernière minute. On nous dit aussi aujourd'hui que les gens ne pourront venir que sur invitation. Moi, je n'ai pas signé pour ça!"

Kaaris insiste, soulignant le "manque de sérieux". "On dirait une rave-party ou une soirée privée où l'on se présente avec un masque! Ça ne ressemble plus à grand-chose, là."

Le combat de MMA doit se dérouler le 30 novembre, à la Jakobshalle de Bâle en Suisse. "Les autorités suisses ont dit qu'elles étaient opposées à la tenue de ce combat. Ça s'arrête là. Je préfère me retirer de leur histoire car ça me fatigue et ça fatigue même beaucoup de gens, je pense", persiste le rappeur.

"le peuple veut de la bagarre"

Si Kaaris cherche visiblement à apaiser la situation, Booba ne l'entend pas de la même oreille.

"Alors toi tu fais des interviews dans L'Equipe où tu annules le combat comme ça. Appelle ton avocat tout de suite ou change d'avocat, ce n'est pas toi qui décide de la salle, ce n'est pas dans le contrat. Si t'annules, il y a des pénalités et des 200, 300.000 ou 400.000 euros je ne sais plus...", réplique dans une vidéo le "duc de Boulogne", de son vrai nom Élie Yaffa.

"Rendez-vous le 30 novembre, c'est plus toi qui décide. Le peuple veut de la bagarre, insiste Booba sur Instagram. Tu cherches toujours une excuse, on a toutes les autorisations, plus de marche arrière possible. Tu as peur? Tu vas gagner beaucoup d'argent grâce à papa."