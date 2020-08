Julien Guirado des "Marseillais" tourne la page télé-réalité "en célibataire" à Saint-Tropez

Son parcours s’assimile jusque-là à un défilé de génériques de téléréalité, de Secret Story 7, où il a débuté, aux Princes et Princesses de l’Amour en passant par les incontournables Marseillais vs le Reste du monde et autres morceaux de "bravoure" tels Les Anges ou La Villa des Cœurs Brisés. Le tout assaisonné de quelques histoires sentimentales bien pimentées et quelques soubresauts avec la chaîne W9... Retour au calme cet été pour Julien Guirado qui profite d’un séjour au Mas Bellevue pour se laisser aller à quelques confidences - tout en prudence - sur ses nouvelles orientations.

"Evénements compliqués"... « Après des événements compliqués, je passe des vacances entre sport, fête et détente, ensuite je change de cap à la rentrée... J’ai un projet de film pour le cinéma, mais je ne peux rien dire de plus pour le moment, si ce n’est qu’il y aura quelques scènes à Cannes. Pour le reste je ne ferme pas la porte à la télé-réalité mais le cinéma reste la priorité », dévoile le play-boy qui se partage justement entre la Croisette et Saint-Tropez cet été. « J’ai passé une semaine au Mas Bellevue. Mon hôtel tropézien préféré depuis quelques années. Ici c’est comme à la maison et en plus j’y suis accueilli par Josselin qui comme moi est originaire du sud-ouest ! », poursuit-il en bord de piscine. Séparation consommée Autre amitié avec Yazid Ichemrahen, médiatique Champion du Monde de Pâtisserie et glaces, qui a désormais sa pâtisserie en Avignon. « Nous nous sommes rencontrés cet été à Cannes et depuis une belle amitié est née. Pour le reste je n’ai pas trop envie de parler de ma vie sentimentale... Je garde le statut de célibataire en ce moment, même si je vois quelqu’un mais sans pour autant vouloir médiatiser cette relation », conclut-il. Façon de se mettre en retrait, après sa séparation tapageuse d’avec l’autre candidate de télé-réalité, Marine El Himer, qui depuis s’est consolée dans d’autres bras.