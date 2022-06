Johnny Depp sera en duo avec Jeff Beck pour ouvrir le Summer Festival de Monaco

Ces dernières semaines, il a fait davantage parler de lui pour son retentissant procès face à son ex-épouse Amber Heard. Mais il sera bien question de musique, le 9 juillet, pour la venue de Johnny Depp à Monaco.

L’acteur, guitariste à ses heures perdues, sera le special guest de Jeff Beck en duo sur la scène de la Salle Garnier pour ouvrir le Monte Carlo Summer Festival.

La date surprise vient d’être ajoutée à la programmation. Intronisé deux fois au Rock & roll Hall of Fame, Jeff Beck a choisi Johnny Depp comme compagnon de scène à Monaco dans cette tournée aux côtés de Rhonda Smith à la basse, d’Anika Nilles à la batterie et de Robert Stevenson aux claviers.

Depp et Beck qui ont sorti le titre Isolation en 2020, prélude d’un album à venir composé de chansons piochées dans le répertoire de la légende du rock. Et de deux titres composés par Johnny Depp. L’album s’appelle 18 car, "quand Johnny et moi avons commencé à jouer ensemble, ça a vraiment enflammé notre esprit de jeunesse et de créativité. Nous faisions des blagues à propos du fait que nous avions l’impression d’avoir 18 ans de nouveau, donc c’est aussi devenu le titre de l’album", a expliqué Jeff Beck.

Les places sont en vente pour ce concert unique à Monaco le 9 juillet à la Salle Garnier au tarif de 250 euros.





Réservations: montecarlolive.com