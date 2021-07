Jennifer Lopez et Ben Affleck officialisent leur retour de flammes entre Saint-Tropez et Monaco

La location de cet hôtel flottant aurait été déboursée par l’"ex-nouveau" compagnon de la bomba latino-américaine, Ben Affleck en personne. Car, véridique, dix-sept ans après leur rupture en 2004, voici nos deux stars réunies pour une nouvelle love story.

Et c’est entre Monaco et Saint-Tropez qu’a été officialisée, ce week-end, l’idylle régénérée aux étapes plus extravagantes les unes que les autres.

Ben renfile la cape de Batman

Atterri tout d’abord à Nice, en provenance de Los Angeles, à bord d’un jet privé Bombardier Global 7.500, tarifé 170.000 euros, le couple a ensuite pris ses quartiers sur le Valerie, yacht en vente pour 110 millions, mais pour la première fois loué par son propriétaire, le milliardaire ukrainien, Rinat Akhmetov, par ailleurs propriétaire à Saint-Jean-Cap-Ferrat.

Ses six ponts (avec ascenseur s’il vous plaît !), spa, hammam, vaste piscine et nombreux engins aquatiques, ont tellement occupé les deux tourtereaux qu’ils n’en sont que rarement descendus au cours de leur escapade sudiste.

Soirée au Perrier

Exception samedi soir, pour s’aventurer sur les quais tropéziens et franchir le seuil de l’Opéra. Un dîner festif avec des amis, qui s’est prolongé tard dans la nuit puisque ce n’est pas avant 3 heures du matin que J-Lo et Ben ont mis les voiles en toute sérénité.

Il faut dire que depuis ses problèmes de boisson, qui ont eu raison de son couple avec Jennifer Garner, l’acteur-réalisateur tourne au Perrier.