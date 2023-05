"Je viens juste d'avoir un bébé": Robert De Niro, 79 ans, père pour la septième fois

Le prochain film de Martin Scorsese, "Killer of the Flower Moon", produit par Apple TV+ et en salles le 18 octobre prochain sera en sélection officielle au Festival de Cannes. L’équipe du film montera les marches le samedi 20 mai. Et il y aura du beau monde: Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons et Martin Scorsese notamment.