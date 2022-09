"Je tenterai de vous servir avec loyauté, amour et respect"... Ce qu'il faut retenir du premier discours du roi Charles III

L'instant était historique. Le premier discours d'un homme qui n'a été élevé que pour ce rôle. Ce vendredi 9 septembre, le roi Charles III a prononcé sa première allocution télévisée en tant que monarque. Une adresse à la nation qui a brassé de nombreux sujets, assurant qu'il poursuivrait le travail entrepris par sa mère, "dans le respect des traditions de la monarchie".

Les traits tirés, vêtu d'un costume noir, les yeux plantés dans les yeux des britanniques, le roi Charles III a rendu un hommage sincère et vibrant à sa mère Elizabeth II, tout en rappelant le rôle du Roi dans la société britannique. Un rôle qu'il souhaite dans la continuité de sa mère.

Un bilan en forme d'hommage

Le roi Charles III a commencé son discours en rendant hommage à sa mère en tant que reine. "Je m'adresse à vous avec beaucoup de tristesse (...) Ma mère m'a beaucoup inspiré et nous lui devons beaucoup (...) Nous avons un sens profond de gratitude lorsque la mère a servi les peuples de tant de nations". Rendant hommage à celle qui avait "choisi de dédier sa vie à son peuple", il a assuré qu'elle avait tenu son rôle toute sa vie et jusqu'à son dernier souffle.

"Elle a fait des sacrifices pour son devoir, s'est dévouée, n'a jamais hésité à travers les changements, les peines, les célébrations, les tristesses et les peines. C'était une vie de service et elle embrassait sans peur le progrès, c'est ce qui nous rend fort, en tant que nation (...) Elle était chaleureuse et avait la capacité de voir le meilleur chez les gens. Je tiens à honorer sa mémoire (...) Je partage votre sentiment de perte infinie", a-t-il dit.

Un règne dans la continuité du respect des institutions

Le roi Charles III a aussi promis de servir les Britanniques toute sa vie, reprenant l'engagement qu'avait pris sa défunte mère Elizabeth II à son 21 anniversaire. "Je renouvelle devant vous cet engagement de service tout au long de la vie", a déclaré Charles lors de sa première allocution télévisée comme souverain, qualifiant Elizabeth II d'"inspiration et d'exemple" pour lui et sa famille.

"Durant ses 70 ans de règne, les institutions de l'Etat ont évolué mais nos valeurs doivent rester permanentes (...) J'ai été éduqué pour respecter les traditions précieuses de la Monarchie. Comme la reine l'a fait sans jamais fléchir, je m'engage solennellement à servir les principes constitutionnels de notre nation (...) Je tenterai de vous servir avec loyauté, amour et respect comme je l'ai fait tout au long de ma vie", s'est engagé le nouveau souverain.

William et Kate deviennent Prince et Princesse de Galles

Mais bien conscient que le passé est derrière lui, il faut désormais avancer et faire évoluer les rôles de chacun au sein de la famille royale. Comme il l'a précisé, "c'est aussi un moment d'évolution pour ma famille". Ses engagements caritatifs seront ainsi confiés à d'autres. "Je compte sur l'amour de ma femme adorée, elle est devenue ma reine consort. Elle apportera un sens du devoir sur lequel je peux compter", a précisé Charles III.

Quant à ses fils, une nouvelle ère s'ouvre: le Prince William prend le titre de son père. "Mon hériter William et sa femme Catherine assumeront ce titre écossais Duc et Duchesse de Cornouailles qui m'est cher. Il en reprendra les responsabilités, a-t-il déclaré. Je suis fier de le consacrer lui et sa femme Catherine Prince et Princesse de Galles".

Enfin, il s'est posé en rassembleur, en ayant un mot pour le Duc et la Duchesse de Sussex. "Je veux exprimer mon amour pour Harry et Meghan qui poursuivent leur vie à l'étranger", a précisé le nouveau roi d'Angleterre.