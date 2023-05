"Je parlais de toi quand je suis arrivée à Nice": l'hommage d'Afida Turner à sa belle-mère Tina Turner

C'est la fin d'une époque. La grande, l'immense Tina Turner est décédée.

À 83 ans, elle s'est éteinte "paisiblement" ce mercredi dans sa maison près de Zurich, en Suisse, des suites d'une longue maladie, a annoncé son agent dans un communiqué.

"Je parlais justement de toi cinq minutes avant d'arriver à Nice", a réagi sa belle-fille Afida Turner, qui est à Cannes pour le festival, sur Instagram. "Qu'est-ce qu'elle aimait le sud de la France... Repose en paix belle-mère, avec Ronnie et Craig."

Afida Turner était mariée à Ronnie Turner, fils de la superstar américaine, jusqu'à son décès en décembre 2022. Il était atteint notamment d'un cancer du côlon.

Craig Turner, le fils aîné, s'est suicidé en juillet 2018, alors qu'il avait 59 ans.

Une villa à Villefranche-sur-Mer

Tina Turner s'était installée définitivement en Europe dans les années 1980, partageant sa vie entre Zurich et une villa sur les hauteurs de Villefranche-sur-Mer, avec son futur mari Erwin Bach, de 17 ans son cadet.

De la Maison Blanche, qui a salué une "icône", à Mick Jagger ou Gloria Gaynor, pour qui elle "a ouvert la voie à tant de femmes noires et blanches dans la musique rock", Tina Turner a reçu une pluie d'hommages immédiatement après l'annonce de son décès en Suisse.

L'artiste aux huit Grammy Awards, qui avait réussi à échapper à son mari violent, avait accumulé les récompenses comme la médaille française des Arts et des Lettres. Elle était entrée en 2021 au Rock and Roll Hall of Fame, le panthéon américain du rock et de la musique populaire.