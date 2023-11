"J'avais un couteau sur mon cou": ému aux larmes, Francis Huster raconte avoir été violé à l'âge de 10 ans

Ce dimanche 19 novembre, l'acteur Francis Huster s'est confié sur événement traumatisant de son enfance. Il était l'invité de l'émission "Un dimanche à la campagne" présentée par Frédéric Lopez et diffusée sur France 2, aux côtés du chef Jean-François Piège et de l'artiste canadienne Véronique Dicaire.

Un moment partagé entre les trois personnalités avec des confidences qui ont parfois ému tout le monde aux larmes. Francis Huster, acteur âgé de 75 ans a révélé avoir été victime d'agression et de viol alors qu'il n'était âgé que de 10 ans.

"Un inconnu qui commence à me violer"

Les faits remontent à son enfance, lorsqu'il était en train de dormir paisiblement chez sa grand-mère à la Varenne-Saint-Hilaire. C'est alors qu'il a entendu quelqu'un lui parler. "Je commence à entendre quelqu'un qui me parle dans le lit et qui commence à me violer", confie l'acteur avec émotion.

Il raconte que ce moment fût particulièrement long. Entre 20 et 30 minutes passées dans la noir, tout en étant "menacé avec un couteau sous la gorge".

Francis Huster qui se trouvait seul dans la maison à ce moment-là a senti le couteau un peu plus s'enfoncer dans sa chair lorsque les phares de la voiture de sa grand-mère ont illuminé la chambre.

L'homme est alors parti à toute vitesse sans se faire repérer.

Au début personne ne l'a cru

Choqué, Francis Huster, raconte ce qu'il s'est passé à sa grand-mère et son compagnon. Au début personne ne le croit.

Mais c'est un détail déterminant qui va lui permettre de prouver l'agression sexuelle qu'il vient de subir. Les grands-parents de Francis découvrent le chapeau de l'agresseur dans sa chambre.

Un événement qui l'a "décidé à prendre sa vie en main"

"Le lendemain je me retrouve en face d'un jeune commissaire, à Saint-Maur-des-Fossés", a-t-il expliqué. Il poursuit en expliquant que les policiers lui ont sorti des visages d'hommes noirs, arabes mais qu'il était dans l'incapacité d'identifier son agresseur.

"J'avais le choix entre devenir un homme, c'est-à-dire vivre une autre vie que celle qui m'était destinée, ou bien trahir un inconnu qui aurait peut-être eu la tête coupée, car à cette époque il y avait encore la peine de mort", finit-il par déclarer.

Francis Huster raconte que c'est à partir de cet évènement qu'il a décidé de prendre sa vie en main.