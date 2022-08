Jared Leto a pointé le bout de sa barbe sur le sable d'une plage varoise

Dans un look que n’aurait peut-être pas validé le styliste Paolo Gucci qu’il campe aux côtés d’Adam Driver, Lady Gaga, Al Pacino et Jeremy Irons dans House Of Gucci, l’acteur américain oscarisé de 50 ans a pointé à nouveau le bout de sa barbe sur le sable de Ramatuelle. Comme il le fit déjà au début de l’été.

Jared Leto est un habitué des étés varois depuis 2010.

Dans la maison hantée de Disney

En juillet 2014, il investissait même le site historique de la Citadelle pour un concert avec son groupe de hardeux Thirty Seconds To Mars.

Là, l’acteur et musicien est en relâche avant de repartir sur d’alléchants projets de rentrée – le tournage du film horrifique Adrift de Darren Aronofsky et de Tron 3.

Il sera aussi au casting, aux côtés de Jamie Lee Curtis, de The Haunted Mansion, le film sur la maison hantée du parc Disneyland. Il y incarnera le rôle de The Hatbox Ghost, un spectre coiffé d’un haut-de-forme et qui ne se départit jamais de sa boîte à chapeau...