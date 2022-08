"J’aimerais tellement chanter ici pour notre princesse Charlène": en visite à Monaco, la chanteuse sud-africaine Nomcebo Zikode se confie

Qu’est qui vous a plu le plus? Sincèrement, je ne peux pas choisir un lieu plutôt qu’un autre. Je suis allée voir le Palais princier. La demeure des Grimaldi est si belle comme tout ce que l’on peut voir ici. De cette terrasse du Musée océanographique, vous venez de me montrer la maison d’arrêt. Même les prisonniers ont une vue sur la mer ! C’est incroyable.

Qu’est-ce qui vous surprend le plus ? C’est la beauté; la beauté partout! Et également la manière dont tout le monde respecte la monarchie. Pour moi, c’est formidable que tout un chacun ait de la déférence pour le Prince et la Princesse. J’adore cela.

Connaissez-vous la Princesse Charlène, Sud-Africaine comme vous?

Oui! Je suis très fière. J’aimerais tellement un jour chanter ici pour elle et pour les Monégasques. Je crois qu’ils apprécieraient. J’adorerais vraiment la rencontrer. C’est pour moi un immense honneur qu’une femme de mon pays devienne une vraie princesse. Elle a été choisie par Dieu. Je voudrais tant qu’elle me donne l’occasion de venir me produire ici pour interpréter cette chanson très particulière qui rassemble les peuples. Car le show que nous allons donner sera à Nice, pas ici...

Vous vous produisez le 16 novembre à l’Opéra de Nice pour une soirée au profit de l’AMPA qui lutte contre la maladie d’Alhzeimer. C’est une cause à laquelle vous êtes particulièrement sensible?

Nous sommes humains et chacun d’entre nous peut avoir cette terrible maladie. C’est une cause importante et nous devons tous, à notre mesure, essayer de faire quelque chose et rassembler les gens les uns avec les autres, pour qu’ils soient unis par l’amour, quelle que soit leur différence.

Votre chanson est devenue "virale" et vous avez fait danser toute la planète durant la crise sanitaire. Vous-même, où avez-vous fait le confinement?

En Afrique du Sud durant toute la durée de la crise sanitaire

Qui est l’auteur de la chorégraphie de Jerusalema?

Je ne sais pas! J’ai écrit la chanson et les gens se sont emparés d’elle sur les réseaux sociaux, imaginant des pas de danse.