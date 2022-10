"J’ai créé Zize, une femme comme je l’aimais": les confidences de l'artiste transformiste Thierry Wilson avant son spectacle à Monaco

Elle a le verbe haut et l’accent chantant caractéristiques de la cité phocéenne. "Mi-bourgeoise, mi-cagole" - comme elle est souvent dépeinte - la Marseillaise et déjantée Zize Dupanier déboule à Monaco pour marier son fils aîné, Paulo. Prenez date de la célébration de cette union avec une jeune femme suédoise: ce sera le 21 octobre à 20h30, à l’espace Léo-Ferré.

Un choc des cultures qui, on s’en doute, va forcément provoquer des étincelles. Surtout quand la belle-mère, Zize, entend mettre son nez dans tous les préparatifs du mariage: du choix des invités aux tenues des tourtereaux en passant par le DJ.

Véritable boucan au caractère torrentiel, Zize Dupanier ne va pas se créer que des amis au sein de la belle-famille, loin s’en faut. Pour interpréter cette caricature outrancière, l’affable Thierry Wilson. Jadis marié à Coccinelle, reine des nuits transgenre, l’artiste et transformiste se confie sur son personnage - qui exige pas moins d’1h40 de maquillage -, sur les trois personnes qui l’ont façonné, sa notoriété grandissante et son combat pour la reconnaissance de l’identité transgenre. Interview.

Comment avez-vous construit ce truculent personnage de Zize?

Mon parcours est atypique. J’ai débuté par le conservatoire d’art dramatique à Marseille. Après une rencontre dans les années quatre-vingt avec Coccinelle, la plus grande vedette de music-hall des années 1950 et 1960, je me suis tourné vers le cabaret. Un jour, Richard Martin, mon maître absolu au théâtre, m’avait dit "Le rôle le plus dur à jouer pour un homme, c’est sans doute celui d’une femme". Cette phrase m’a fait tilt. Je me suis penché sur le sujet et j’ai trouvé étonnant ces hommes qui se travestissaient et jouaient Mireille Mathieu, Sylvie Vartan.

J’avais sans doute une part de féminité plus développée que certains mais je l’ignorais encore à l’époque. Coccinelle m’a déguisé et m’a poussé sur scène. J’ai interprété Ginette Reno, Régine, Lara Fabian, Lââm… Pendant 20 ans, je n’ai pas vu le temps passer. Puis, Coccinelle m’a incité à jouer au théâtre. J’ai créé un seul en scène et une femme comme je l’aimais : tout en rondeur, blonde aux yeux bleus, un sourire éclatant, des formes généreuses, mauvaise langue. Je voulais aussi que Zize soit mère de famille.

Après avoir raconté sa vie de Miss Marseille 1974, sa première d’artiste à Paris, Zize marie désormais son fils aîné…

On découvre les préparatifs du mariage, un sujet qui concerne tout le monde tôt ou tard. Évidemment, dans cette caricature, la mère trouve que son fils est la plus belle chose au monde et elle ne s’entend pas du tout avec sa belle-fille suédoise. Pour ne pas se mettre mal avec son fils, Zize est hypocrite, disons diplomate. [rires] Mais la barrière entre les deux est infime. Elle voudrait mettre son nez de partout : pour le choix du traiteur, des invités, des tenues du mariage, des animations. Mais sa belle-fille ne l’entend pas de cette oreille. Beaucoup de belles-filles et belles-mères viennent ensemble voir le spectacle. Heureusement, ça se passe mieux entre elles. [rires]

Le mariage parfait existe?

Là, il fallait que le mariage soit chaotique pour que le spectacle soit drôle. Mais oui, le mariage parfait existe. Sur Terre, une chose met tout le monde d’accord: l’amour. Ma différence [il parle de sa sexualité, ndlr], j’en ai fait ma force. Mes parents l’ont acceptée car il y avait beaucoup d’amour entre nous. Quand on est altruiste, ça ne peut que bien se passer.