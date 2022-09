Jacques et Gabriella, les enfants du prince Albert et de la princesse Charlène, ont fait leur rentrée en CE1 à Monaco

Une famille comme les autres ou presque. Effectuant à pied les trois cents mètres qui séparent le Palais princier de l’institution François d’Assise-Nicolas Barré, le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont fait leur rentrée hier matin, un peu avant dix heures. Accompagnés par le souverain et la princesse Charlène qui se sont fondus dans la masse des parents réunis dans la cour de l’école en attente du premier appel de l’année.

"Gabriella Grimaldi" puis "Jacques Grimaldi"; appelés sans leurs titres princiers, les jumeaux - qui sont dans la même classe - ont rejoint leurs camarades et leur maîtresse avant de regagner leur salle de classe. Couvés du regard par la princesse Charlène et le prince Albert II observant leurs enfants, un peu impressionnés au moment de rejoindre les rangs.

Pour le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella, cette rentrée marque, en effet, un tournant.

Plus d’école au Palais

L’an dernier, ils avaient déjà effectué leur rentrée en classe de CP dans cet établissement sur le Rocher. Mais rapidement, alors que la pandémie Covid-19 était massive, le couple princier avait fait le choix de transformer l’ancienne nursery du Palais princier, en une salle de classe pour y réunir les jumeaux et quelques-uns de leurs camarades.

« C’est aménagé comme une salle de cours normale, avec les mêmes maîtresses et les enfants sont entourés au quotidien de quatre autres camarades qui suivent leurs cours aussi au Palais » avait expliqué à l’époque le prince Albert II. Prévenant et précisant « qu’il était important qu’ils aient une vie scolaire, une vie sociale, des activités avec leurs camarades et leurs amis ».

Ce sera pleinement le cas cette année au sein de FANB sur le Rocher. L’établissement privé accueille pour cette rentrée 430 élèves de primaire à Monaco-ville. Et 750 collégiens et lycéens, sur son second site, avenue de Roqueville.

Enfin qui dit rentrée, dit style.

Si le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont respecté hier matin le règlement intérieur de FANB imposant le port du polo rouge arborant le logo de l’établissement et d’un pantalon bleu marine, ils avaient mis un peu plus d’excentricité à choisir leurs affaires de classes pour cette rentrée. Cartable pailleté avec un papillon pour Gabriella et quelques paillettes aussi sur son serre-tête lapin et cartable à l’effigie de Super Mario pour Jacques !