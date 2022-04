Jacques et Gabriella au cirque aux côtés de la princesse Stéphanie

Le prince héréditaire Jacques et la princesse Gabriella ont découvert le show aux côtés de leur tante, la princesse Stéphanie.

C’est elle qui a eu l’idée d’accueillir en Principauté pour quelques jours, les étudiants des écoles de cirque de Kiev et de Kharkiv, réfugiés depuis le début de la guerre en Ukraine, à Budapest en Hongrie.

Les fonds récoltés au cours des trois représentations caritatives données ce week-end, iront soutenir les écoles de cirque d’Ukraine, pour qu’elles puissent un jour - le plus proche possible - reprendre leurs activités et continuer à former des jeunes talents aux arts de la piste.