"J’ai un souvenir heureux de mon enfance à Monaco": les confidences de Fanny Ardant, narratrice du documentaire "Rainier III par lui-même"

Elle est de celles dont la voix s’identifie à la première intonation sans avoir besoin de préciser son nom. D’un souffle aspiré au bout du combiné, Fanny Ardant accueille chaleureusement pour évoquer le prince Rainier. Retenue par un tournage à Turin en Italie, elle ne sera pas au Grimaldi Forum ce mardi soir pour présenter Rainier III par lui-même, le film documentaire réalisé par Yann-Antony Noghès autour de la vie de l’ancien souverain.

Fanny Ardant y prête son timbre singulier et ses intonations d’actrice pour accompagner la narration. Qui mieux qu’elle aurait pu endosser ce rôle? En effet, elle prête sa voix avec "amitié et affection" à un pays qui fut le décor de son enfance. Son père - le colonel Jean Ardant - fut l’un des plus proches collaborateurs du prince Rainier III au Palais, de 1958 à 1976. La famille Ardant côtoie alors la famille Grimaldi dans cette Principauté qui vit un âge d’or. Et des ruelles de Monaco-ville aux ors de la Salle Garnier, Fanny Ardant imprime des souvenirs de jeunesse. Des souvenirs qu’elle a accepté d’évoquer. Interview.

C’est la princesse Stéphanie qui a eu cette idée que vous prêtiez votre voix pour accompagner le documentaire consacré à son père. Comment avez-vous accueilli cette proposition?

J’ai eu très peur au départ, quand on m’a proposé ce projet. On a souvent raconté n’importe quoi sur Monaco, fait des choses ridicules et je ne rentre pas du tout dans la case des gens qui crachent sur la Principauté. Je ne dirais jamais de mal de Monaco ou de la famille du prince Rainier. J’ai vécu en Principauté une partie de mon enfance et de mon adolescence, j’ai connu toute cette famille et quand j’ai su que la demande venait de la princesse Stéphanie, cela m’a rassuré. Puis j’ai lu le synopsis et trouvé intelligent de la part de Monsieur Noghès de vouloir reraconter cette histoire du prince Rainier.

L’histoire d’un homme et son effort d’une vie pour faire reconnaître son pays et lui donner une dimension internationale. C’est cela qui vous a touché?

Bien sûr. Enfant, j’ai suivi ces événements de très loin. Je me rappelle, par bribes, de l’arrivée du général de Gaulle notamment. Grâce à ce documentaire, on revit le combat d’un homme qui avait hérité d’un tout petit pays et qui voulait que ce tout petit pays soit libre, indépendant, prospère. Il y avait une grande intelligence dans tout cela. J’aime beaucoup ce combat, du pot de terre contre le pot de fer. La volonté de grands pays d’annexer, de soumettre, d’obéir au plus fort, je déteste cela. J’admire que le prince Rainier se soit battu et qu’il ait gagné, non seulement contre un gouvernement français qui voulait mettre main basse sur ce pays, mais aussi contre un homme d’affaires, Aristote Onassis, qui voulait l’exploiter.

Et quelle image personnelle conservez-vous de lui?

Celle d’un homme chaleureux, timide mais séduisant. Il dégageait une véritable chaleur humaine, quelque chose de très protecteur. Je me suis toujours sentie bien en sa présence.

Sans être impressionnée par sa stature?

Pas du tout. Peut-être parce que les enfants ne connaissent rien à la gloire, ni au pouvoir. J’ai aimé d’ailleurs revoir dans ce film des photos magnifiques du Prince avec ses singes, Il y a quelque chose de Marlon Brando dans la silhouette. Une sorte de force qui se dégage.

Votre père, le colonel Jean Ardant, a été une figure majeure dans la vie du prince Rainier, à ses côtés comme un "grand frère" dit-on parfois. Comment qualifiez-vous la relation entre ces deux hommes?

Une relation de grande affection, sans démonstration. Une confiance et une amitié absolument inébranlable, incorruptible. Toute principauté ou tout gouvernement suscite des courtisans, c’est très difficile de savoir ce qui anime les gens: est-ce l’appât du gain? Est-ce la gloire? Nous, nous sommes arrivés pauvres à Monaco et nous sommes repartis pauvres. Quand vous êtes sûr de quelqu’un qui vous aime parce qu’il vous aime sans vouloir ni s’enrichir, ni démontrer quoi que ce soit, c’est une relation magnifique. Le comportement de mon père, que j’ai observé au cours de mon enfance à Monaco m’a servi toute ma vie. Me rappelant de rester indépendante d’esprit, de ne pas se vendre, de ne pas donner d’importance ni à la gloire, ni au pouvoir, ni l’argent.

Quelles pensées reviennent à votre mémoire de votre quotidien monégasque?

J’ai le souvenir du Rocher comme un village corse, d’étés incroyables, de ses jardins Saint-Martin. C’était bien avant le développement du tourisme, il y avait un boulanger, un boucher, un épicier. On rencontrait des femmes qui faisaient leurs courses en robe de chambre [rires]. J’ai un souvenir très heureux de mon enfance et de ma jeunesse, j’ai beaucoup aimé mes parents, nous vivions comme en autarcie avec mes frères et sœurs. Nous avions une maison qui n’existe plus, dans la rue Bellando de Castro, avec un petit jardin qui donnait sur la mer. On voyait Cap-d’Ail avant que tout ne soit construit. L’autre partie de la maison donnait face au Palais de justice, à côté du Conseil national, pas loin de la cathédrale. J’ai tellement aimé cette maison que les yeux fermés je pourrais me souvenir de tout: les marches, les portes, les interrupteurs. Tout!

Dans ce documentaire auquel vous prêtez votre voix, avez-vous mis quelque chose de personnel?

Quand on dit oui à quelque chose, c’est tout votre être qui participe. Voilà tout…

Vos parents ont été proches du prince Rainier et de la princesse Grace. Quelle place le couple princier a conservé dans votre imaginaire familial?

Dans mon cœur à moi, ils étaient intouchables. Je les avais aimés, ils avaient fait partie de ma vie et je les aimerais toujours. Leur époque était une époque magique. Il y a toujours une mélancolie pour quelque chose qui a disparu, comme la beauté de la Côte d’Azur par exemple. Quand on lit les romans de Fitzgerald qui se déroulent sur la Riviera, toute cette atmosphère décrite est morte. Et puis au fond, allez, tant pis! On peut être mélancolique et passer à autre chose.

Le raccourci peut être facile, mais le fait d’avoir fréquenté dans votre jeunesse Grace Kelly, a-t-il orienté d’une manière ou d’une autre votre désir d’être actrice?

Non pas vraiment, car je n’ai jamais pensé que je deviendrais une actrice de cinéma [rires]. Je ne pensais qu’au théâtre! Je me rappelle d’ailleurs qu’en allant à la Salle Garnier écouter des opéras, je disais à mon frère: "Un jour je serais de l’autre côté du rideau". Il pensait que j’étais folle! J’ai toujours aimé cette salle si belle, ce velours rouge et la proximité qu’elle offre entre la scène et le public.

En 2013, vous étiez sur cette scène pour lire des textes pour la Fondation Prince Pierre, vous êtes passée de l’autre côté du rideau…

[Elle rit] C’est vrai. J’ai gagné ce pari fait avec mon frère…

Vous arrive-t-il de séjourner encore à Monaco?

Non, je n’y ai plus d’attaches. Les seuls liens qu’il me reste avec Monaco ce sont les rapports que j’ai avec le prince Albert II, la princesse Caroline, la princesse Stéphanie. Je suis venue l’an passé au Bal de la Rose, je me suis souvenue de cette époque où mes parents se rendaient à cette soirée. L’invitation était inattendue, je l’ai acceptée. Comme souvent dans la vie, il n’y a jamais de préparation. Comme si on me lançait une liane, et je m’en vais dans la savane.