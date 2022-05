Iris Mittenaere, Forest Whitaker, Adriana Lima... Les premières stars arrivent à l'aéroport de Nice pour le Festival de Cannes

L'acteur américain oscarisé Forest Whitaker a atterri ce lundi sur le tarmac niçois. Invité spécial, il recevra la Palme d'or d'honneur de la 75e édition du Festival de Cannes.

À cette occasion, le film "For the Sake of Peace", réalisé par Christophe Castagne et Thomas Sametin, et produit par Forest Whitaker, sera diffusé le 18 mai.

L'acteur avait reçu le prix d'interprétation à Cannes en 1988 pour son interprétation du jazzman Charlie Parker dans "Bird" de Clint Eastwood.

