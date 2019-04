EXCLUSIF. Alain Delon: "Une dernière pièce de théâtre, mais le cinéma c'est fini"

"J’ai arrêté le cinéma, parce que je ne sais plus avec qui le faire. Avant de mourir, j’aurais aimé faire un film avec une femme réalisatrice, et si une histoire fabuleuse se présentait, je le ferais. Mais je viens d’une époque où des auteurs écrivaient pour nous, les acteurs. Ce n’est plus le cas...".

Dix ans après avoir incarné César avec une belle autodérision dans Astérix aux jeux olympiques, peu de chances donc de revoir le monstre sacré devant une caméra.

En revanche, Alain Delon annonce son prochain retour au théâtre, sept ans après avoir joué avec sa fille Anouchka dans Une journée ordinaire, pour un dernier lever de rideau sur sa carrière: "On me verra finir sur scène, ce sera la dernière pièce, le théâtre clôturera ma vie d’artiste".

"Ce fauve, c’est moi, sans être moi"

Intitulée Le Crépuscule du fauve, cette pièce de la scénariste Janne Fontaine évoque les mémoires d’un commissaire divisionnaire du Quay d’Orsay, mis d’office à la retraite après avoir été atteint d’une balle dans le dos lors d’un braquage.

"Ce fauve, c’est moi, sans être moi, s’amuse l’éternel samouraï de Melville. Ce commissaire a été un sacré fauve toute sa vie, et là, à son crépuscule, c’est magnifique".

UNE PALME D'HONNEUR LE 19 MAI À CANNES

La dernière pièce d’Alain Delon pourrait se jouer l’an prochain.



En attendant, la star sera bel et bien sur le tapis rouge du prochain festival de Cannes (14-25 mai) qui lui remettra une palme d’honneur pour l’ensemble de son immense carrière le dimanche 19 mai. À cette occasion, sera projeté le film de Joseph Losey M. Klein (1976) dans lequel Alain Delon occupait le premier rôle et qu'il avait produit.