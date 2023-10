À Philadelphie, le prince Albert II poursuit ses engagements environnementaux et retrouve sa famille du clan Kelly

Forcément, les déplacements du souverain à Philadelphie sont toujours teintés d’une dimension personnelle et familiale, sur ces terres de la côte Est des États-Unis qui ont vu naître sa mère, Grace Kelly, en 1929.

Ce fut une nouvelle fois le cas ces derniers jours, où dès son arrivée dans la capitale de Pennsylvanie, le prince Albert II a retrouvé ses cousins et petits-cousins du clan Kelly. La famille s’était donné rendez-vous pour un dîner au 3901 Henry Avenue, dans la maison construite par leur grand-père, John B. Kelly et rachetée en 2016 par le souverain qui a mené une restauration de la demeure pour y loger notamment les bureaux de l’antenne américaine de sa fondation. Pour la première fois, lors de ce séjour, le prince Albert II a même dormi au sein de la bâtisse, ce qu’il n’avait plus fait depuis son enfance.

Des retrouvailles avec d'anciens camarades

Sa venue avait été préparée par ses cousins germains, Suzan Kelly Von Medicus et John B. Kelly III qui s’occupent au quotidien de la maison d’Henry Avenue. La famille s’est aussi retrouvée au Vesper Boat Club, temple de l’aviron où leur grand-père s’entraînait pour les Jeux olympiques. Une compétition où il décrocha deux médailles d’or en 1920 et 1924.

Le souverain et son cousin germain, John B. Kelly III réunis devant la statue rendant hommage à leur grand-père, au Vesper Boat Club. Photo Michael Alesi/Palais princier.

En parallèle, la présence du prince Albert II en Pennsylvanie lui a permis de prendre part à une réunion d’anciens camarades du camp Tecumseh Youth qu’il fréquentait lors de vacances, adolescent, dans le New Hampshire. Il a aussi rencontré l’actuel patron de l’université Amherst College, d’où il est sorti diplômé en 1981.

Un soutien pour reboiser la ville

Au cours de son séjour, le Prince s’est aussi rendu au Franklin Delano Roosevelt Park Wetlands, à l’entrée de la ville, où la branche américaine de la FPA2 pourrait s’investir pour raviver ces 150 hectares peu entretenus. Et notamment convertir 13 hectares en une nouvelle zone humide pour créer un habitat pour la faune locale et augmenter la biodiversité du parc.

Aux côtés des autorités de Philadelphie, la Fondation Prince Albert II s’est engagée dans un programme de reboisement. Photo Michael Alesi/Palais princier.

Au cœur de Philadelphie, le souverain a ensuite inauguré un jardin d’enfants au Williams Moore Reed Memorial Park restauré en partie avec le soutien de sa fondation, qui a donné 130.000 dollars pour, notamment, agrémenter le lieu d’arbres pour garantir de la fraîcheur en été. Un projet qui s’inscrit dans le cadre du Philly Tree Plan, un plan stratégique mené par la municipalité pour développer une forêt urbaine dans différents quartiers et lutter contre les changements climatiques et la pollution de l’air.

L’ambassadrice de Monaco aux Etats-Unis, Maguy Maccario-Doyle avait réuni, à l’occasion de la venue du souverain, les consuls de la Principauté en Amérique du Nord. Photo Michael Alesi/Palais princier.

Enfin, c’est le chef d’État monégasque qui a ensuite participer à un cocktail, au Philadelphia Museum of Art, réunissant tous les consuls de la Principauté en Amérique du Nord, rassemblés à l’appel de l’ambassadrice de Monaco aux États-Unis, Maguy Maccario-Doyle pour échanger avec le souverain.