Emmanuel Macron en visite chez le sculpteur Bernar Venet dans le Var

Une visite au cours de laquelle le sculpteur a fait découvrir au couple présidentiel le parc de sa propriété et les œuvres de la collection de la Venet Foundation, de ses amis artistes européens et américains: Arman, César, Sol LeWitt, Robert Morris...

"Le couple présidentiel avait une grande connaissance de l’art contemporain et un regard très pertinent sur les œuvres. Ils ont passé plus de deux heures avec nous. Alexandre Devals, directeur de la Venet Foundation, nous a rejoint et la conversation a porté sur l’art moderne, le design, l’art africain et l’architecture, raconte le sculpteur.

Ils ont aussi beaucoup apprécié les grandes installations réalisées ces dernières années dans le parc de sculptures, telles que la Chapelle de Frank Stella, ou le Skyspace de James Turrell."

En fin de parcours, le couple s’est prêté au jeu de la photo de famille avec les enfants et petits-enfants de Diane et Bernar Venet.