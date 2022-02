Elizabeth II célèbre ses 70 ans de règne et veut que Camilla devienne reine consort

Charles et Camilla se sont dits selon un porte-parole "touchés et honorés par les mots" de la reine, qui a aussi souligné le "travail loyal" de la duchesse de Cornouailles.

Le prince Charles et son épouse Camilla arrivent pour la messe de Noël au château de Windsor, le 25 décembre 2021

Elizabeth II s'est largement retirée de la vie publique depuis des ennuis de santé en octobre. Deux apparitions avant son Jubilé de platine dimanche, l'ont montrée frêle et marchant lentement.

Avant de rejoindre Sandringham, la reine avait examiné, au château de Windsor, des objets et messages qui lui avaient été adressés pour ses précédents jubilés.

C'est aussi cette année son premier anniversaire de règne sans son cher époux le prince Philip, décédé en avril 2021 à 99 ans, alors que la monarchie vit une période tourmentée entre les accusations d'agression sexuelle visant son fils Andrew et l'installation aux Etats-Unis de son petit-fils Harry avec sa femme Meghan.

Samedi, elle a reçu lors d'une réception à Sandringham des membres de la communauté locale et d'associations, ainsi qu'une femme ayant contribué à la création du classique britannique "coronation chicken" pour le banquet du couronnement en 1953.

Une double broche de diamants et d'aigues-marines que lui avait offerte son père épinglée à sa robe bleue, elle a aussi admiré un éventail qui appartenait à la reine Victoria et eu un aperçu des premiers desserts créés dans le cadre d'un concours lancé à l'occasion du Jubilé de platine.

Une vidéo l'a montrée souriante, regardant notamment une carte faite avec des capsules de bouteille et la "recette d'une reine parfaite" imaginée par une petite fille, avec "500 ml de sang royal", "un peu de bijoux" et "un trait de loyauté".

Jubilé de platine d'Elizabeth II : le plus long règne de l'histoire britannique

Pour le Jubilé, des pièces commémoratives ont été battues et huit timbres émis, la représentant à différents moments de son règne.

Son portrait sera brièvement diffusé dimanche sur des écrans géants de plusieurs villes du pays, notamment à Piccadilly, à Londres.

Lundi, une salve de 42 coups de canon sera tirée dans le centre de la capitale.

Quatre jours de festivités, joyeusement attendues par les Britanniques, sont prévus début juin. Ils commenceront avec "Trooping the Colour", la parade qui célèbre officiellement son anniversaire chaque année. Un grand concert est également prévu ainsi qu'une reconstitution historique des 70 années de règne d'une reine qui a traversé, imperturbable, les époques et les crises, et des milliers de déjeuners populaires.